Réforme de la santé: les régions, grandes oubliées du plan Dubé

Les régions du Québec sont les oubliées du plan santé du gouvernement Legault, qui ne propose rien de concret pour la décentralisation et la gouvernance locale du réseau de la santé, croit Québec solidaire (QS).

• À lire aussi: La nécessité incontournable des médecins de famille

• À lire aussi: 15 priorités à retenir sur la réforme du réseau de la santé

«Ce n’est pas un plan, c’est un slogan, de la poudre aux yeux pour les gens en région pour qui l’accès à des soins de santé est un réel problème», a indiqué, jeudi par communiqué Émilise Lessard-Therrien, députée de Rouyn-Noranda–Témiscamingue.

Pour la députée solidaire, la grave pénurie de main-d’œuvre annihile les tentatives de créer de nouveaux services en région, alors que la solution d’ajouter 1000 infirmières dans le réseau est tout bonnement insuffisante.

«Seulement en Abitibi-Témiscamingue, il manque au moins 330 infirmières et dans quatre ans, avec l’ajout des nouvelles maisons des aînés et les départs à la retraite, on évalue qu’il va nous en manquer 500», a anticipé Mme Lessard-Therrien.

La députée solidaire ne cache pas par ailleurs son inquiétude sur l’absence des communautés locales dans le processus de refondation du réseau de la santé, quand viendra le temps de moduler les services aux réalités locales.