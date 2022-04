Un homme de 38 ans porté disparu à Terrebonne

Le Service de police intermunicipal de Terrebonne sollicite l’aide du public pour retrouver un homme de 38 ans, disparu à Terrebonne le 22 mars dernier.

Thomas Charreton a été vu pour la dernière fois vers 6 h dans l’avant-midi du 22 mars 2022, sur la Côte de Terrebonne, à Terrebonne. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa sécurité. M. Charretton est connu pour fréquenter les hébergements d’urgence. Il peut se déplacer à pied sur de longues distances.

M. Charretton mesure 1,71 m et pèse 165 lb. Il a les cheveux poivre et sel, la barbe noire et les yeux bruns. Le jour de sa disparition, une tuque grise entourée d’une ligne rouge, un kangourou gris avec capuchon, un vieux manteau gris-bleu, un jogging gris et des souliers noirs.

Toute information qui permettrait de localiser cet individu peut être communiquée au Service de police intermunicipal de Terrebonne en composant le 450-471-4121 ou de façon anonyme et confidentielle avec la ligne « Échec au crime » au numéro 1-800-711-1800, en mentionnant le numéro de dossier TRB-220327-014.