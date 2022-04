Un quinquagénaire gravement blessé dans une collision avec un train

Un homme dans la cinquantaine se trouvait dans un état critique vendredi soir après un accident impliquant un train à Saint-Norbert.

Vers 20h30, la MRC d’Autray a été appelée à propos d’une collision entre un train et un véhicule sur la route 347 à Saint-Norbert dans Lanaudière.

Selon la Sûreté du Québec (SQ), la voiture aurait fait une embardée et se serait retrouvée sur la voie ferrée. Au même moment un train y circulait et celui-ci a percuté l’auto. Le conducteur d’environ 50 ans se trouve dans un état critique et a été transporté en centre hospitalier, selon Marythé Bolduc, porte-parole de la SQ. On craindrait pour sa vie.

«L’alcool pourrait avoir joué un rôle dans l’accident», a-t-elle ajouté.