Une réflexion nécessaire pour Savannah Grewal

AUGUSTA | Il n’y a pas que des effets négatifs à terminer en queue de peloton d’un événement sportif. L’athlète intelligent réfléchira aux solutions et trouvera les moyens pour éviter de répéter ses erreurs. Savannah Grewal doit saisir l’occasion d’analyser sa performance au Championnat amateur féminin du Augusta National.

• À lire aussi: Wallin doit saisir sa chance

Bien que la jeune Canadienne de 20 ans n’ait pas baissé les bras à cette première présence dans un tournoi d’envergure, l’événement a révélé ses lacunes.

Des pointages de 79 (+7) et 80 (+8) l’ont reléguée au 69e et avant-dernier rang, en triple égalité.

Parmi les raisons, l’une de ses principales qualités a constitué sa grande faiblesse sur les allées et les verts du club de golf Champions Retreat. Frappant une trajectoire de balle haute avec un léger crochet de droit à gauche, les vents balayant le parcours lui ont grandement compliqué la tâche et fait de lourds dommages.

Son jeu court n’était pas à point non plus, tant autour des verts que sur les surfaces rapides. Autant dire que la mission devenait quasi impossible.

Grewal est encore jeune. Si elle ouvre ses horizons et qu’elle accepte les remarques de ses entraîneurs, elle sera en mesure de profiter de cette expérience inestimable afin de garnir convenablement son coffre à outils. Par là, il faut surtout comprendre la diversification de son éventail de coups et le contrôle de ses trajectoires.

Élargir les horizons

Pendant que ses meilleures adversaires s’ajustaient aux conditions, l’Ontarienne a continué à frapper sa balle avec une haute trajectoire alors que le vent a accentué son crochet. Il était donc impossible d’atteindre les objectifs et espérer des chances d’oiselet.

Bref, les entraîneuses du programme national féminin ont du pain sur la planche. Il faut signaler que l’athlète ne fait que ses débuts au sein du programme.

Elles pourraient utiliser cette expérience pour lui ouvrir les yeux à propos de ce qui l’attend dans un futur pas si lointain. Avec une analyse poussée et un plan d’action mis à exécution en prévision de la période estivale au Canada, Grewal serait en mesure de progresser plus rapidement.

Déjà, la brillante golfeuse qui étudie en médecine pour devenir cardiologue ou psychiatre sait qu’elle a encore des croûtes à manger pour suivre la cadence des meilleures amatrices au monde.

« J’ai observé des choses différentes autour de moi lors des deux premières rondes. J’ai vu ce que les autres sont en mesure d’accomplir. Je sens que je suis capable de frayer mon chemin vers le prochain niveau de jeu. Je cherche constamment à m’améliorer et à apprendre de mes erreurs », a indiqué avec maturité la 191e au classement mondial amateur.

La « dureté du mental »

Parmi celles-ci, Grewal a noté des gaffes psychologiques. Plusieurs même. Ce sont d’ailleurs ces gaffes qui ont totalement mené à sa perte sur le retour, vendredi. Elle a enchaîné deux doubles bogueys suivis de deux bogueys.

Un oiselet au 18e, son troisième sur 36 trous, lui a néanmoins permis de retrouver le sourire.

« Je me suis laissé emporter par la colère et la frustration dans cette séquence. C’est l’erreur à éviter. J’étais arrivée ici en souhaitant appliquer un plan de match selon lequel je devais rester concentrée et confiante. »

« C’est plus facile à planifier qu’à exécuter, surtout sur une si grande scène, a-t-elle ensuite lancé avec un sourire en coin. J’ai souvent douté et peiné à exécuter un coup précis. »

« Ça fait partie de l’expérience. C’est un beau cas d’analyse pour moi qui adore la psychologie », a-t-elle plaisanté.

Grandir dans l’adversité

Trimballant son sac à ses côtés, l’entraîneuse adjointe du programme national, Salimah Mussani, a appris à la connaître davantage.

« Savannah a affronté des conditions difficiles pour son style de jeu. C’est indéniable dans l’évaluation, car le parcours était ajusté en conséquence et équitablement. Je suis fière d’elle puisqu’elle méritait d’être ici », a dit Mussani.

« Maintenant, je crois et j’espère qu’elle a appris du jeu des autres golfeuses, a-t-elle renchéri. Elle sait où se trouve son jeu et elle doit chercher des façons de l’adapter selon les parcours et les moments. C’est une question de gestion et de versatilité des coups.

Ce tournoi, cette expérience, c’est une belle occasion d’en ressortir plus forte. »

Terminant à neuf coups du couperet (+6), Grewal ne peut manquer cette occasion de réfléchir afin de grandir.

Une virée dans l’univers du Augusta National, la Mecque du golf, aide grandement à élargir ses horizons.

Un cœur qui s’emballait rapidement

AUGUSTA | Savannah Grewal n’était âgée que de 14 ans quand elle sentait son cœur s’emballer. Ces épisodes inquiétants ne survenaient que sur les parcours de golf.

« Mon cœur battait tellement dans ma poitrine que je croyais qu’il en sortirait. Mon rythme cardiaque augmentait jusqu’à plus de 240 battements par minute », a raconté celle à qui l’on a rapidement diagnostiqué une tachycardie supraventriculaire.

Chez l’adolescent, un battement cardiaque régulier oscille entre 70 et 90 battements par minute.

« Je pensais au début que c’était de l’anxiété reliée à la compétition, mais les tests ont révélé la problématique. Je ne savais pas comment gérer les épisodes soudains. »

« Vision embrouillée »

Sans que cela soit nécessairement régulier, elle estime qu’elle souffrait de cette tachycardie une ou deux fois par mois.

« Ce qui était épeurant, c’est que je n’avais aucune idée quand ça allait arriver. Soudainement, je me sentais mal, ma vision était embrouillée et je perdais le fil. »

Déjà inquiétante dans la vie quotidienne, cette condition médicale qui peut frapper à tout moment devient ennuyante dans le quotidien d’un athlète.

L’Ontarienne maintenant âgée de 20 ans a vécu avec ce problème durant quatre ans.

Une opération

Il ne l’a toutefois pas empêchée de briller sur plusieurs scènes juniors jusqu’à son intervention chirurgicale en novembre 2020.

Depuis, Grewal dit avoir retrouvé la quiétude. Le golf est déjà assez compliqué, elle n’a plus à se soucier des moments d’angoisse qui peuvent mettre en danger sa vie, et dans un second ordre, miner une ronde.