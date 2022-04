Vanessa Duchel: à la conquête du public français

Après avoir participé à Star Académie en 2009, Vanessa Duchel tente sa chance à The Voice en France, et tout semble se dérouler pour le mieux pour elle.

La chanteuse nous a accordé une entrevue quelques jours avant la diffusion de son Audition l’aveugle.

Vanessa, te voilà à The Voice en France!

Oui, j’ai été approchée à l’été 2020 par l’équipe de The Voice: la plus belle voix. Je pense qu’ils m’ont repérée grâce à un cover que j’ai fait d’une chanson de Yseult. On avait alors parlé de moi à la télévision française. J’ai passé chaque étape de sélection par Zoom, mais la pandémie est arrivée et, la veille de mon départ, les frontières ont été fermées et je n’ai pas pu partir. Ils m’ont rap- pelée cette année et je me suis envolée vers Paris pour faire les auditions.

Quand es-tu allée là-bas?

Je suis partie en décembre et j’y suis restée pendant deux mois. Lors de l’Audition à l’aveugle, j’ai été sélec- tionnée dans l’équipe d’Amel Bent, c’est vraiment le fun! Comme il y a beaucoup d’écarts entre les diffé- rentes étapes de la compétition, j’ai pu revenir au Québec. J’ai opté pour la chanson Last Dance de Donna Summer, parce que je voulais montrer mon côté le fun et de party; je voulais faire honneur à Donna Summer. Amel Bent est la seule à s’être retournée. Florent Pagny m’a dit qu’il voulait le faire, mais qu’il était coincé. Je ne sais pas ce qu’il voulait dire, donc j’ai hâte de voir l’émission pour mieux comprendre. Mais j’ai eu de bons commentaires des autres coachs, Marc Lavoine et Vianney. À la base, je souhaitais travailler avec Amel, donc c’est parfait pour moi. La prochaine étape sera celle des Battles ( les Chants de bataille).

Pourquoi n’as-tu jamais tenté ta chance à La Voix au Québec?

J’y ai pensé, mais j’avais une certaine pudeur. J’ai pu chan- ter avec tellement de monde ici qu’à un moment donné, j’aurais presque eu l’impression d’auditionner devant ma famille, et ça m’intéressait plus ou moins. Mais là-bas, c’est différent, je suis moins en territoire connu et j’aime cette idée.

Que retiens-tu d’une telle expérience?

Que je dois me faire confiance et arrêter d’avoir le syndrome de l’imposteur, même si j’ai l’impression que ça va me suivre toute ma vie. Je dois apprendre à avoir confiance en mes moyens et en mon apparence. J’ai senti qu’en France, les gens sont beaucoup plus grossophobes qu’ici. Sans me le dire directement, on me le faisait sentir. Même que c’est impossible là-bas, pour une femme ronde comme moi, de s’habiller dans les boutiques. Ils n’ont pas ma grandeur. À l’exception de ce côté plus difficile, j’ai pu apprendre et je pense que je suis reve- nue ici plus confiante.

Étais-tu seule à Paris?

J’y suis allée avec ma blonde et ma meilleure amie, donc on a pu voyager un peu. On est allées en Belgique, on a visité les jardins du Luxembourg, et on a pu voir pas mal de régions de France. Ça a fait du bien, parce que j’ai de la famille là-bas, et j’ai pu renouer avec tout ça après 10 ans. J’aime aller en France, c’est un endroit que j’apprécie et je m’y sens chez moi.

Quels sont tes autres projets?

Je travaille en ce moment sur de la nouvelle musique. Je veux créer de la musique qui me ressemble et j’attends un retour des maisons de disques. Sinon, j’ai un projet d’émission jeunesse en chantier.

Pour suivre l’aventure de Vanessa à The Voice: la plus belle voix, suivez- la sur ses réseaux sociaux.