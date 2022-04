Violence armée: le SPVM a «les effectifs nécessaires», selon un élu montréalais

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) bénéficierait de ressources suffisantes pour agir face à la montée de la violence par armes à feu dans la métropole, a avancé Alain Vaillancourt, conseiller de la Ville dans le Sud-Ouest et membre du comité exécutif responsable de la sécurité publique.

«Les équipes qu’on a mises en place avec le SPVM, c’est vraiment les équipes mixtes qui sont actives, qui font des interventions tous les jours sur les enjeux dont on parle. Les effectifs sont sur place, ils ont les moyens présentement pour le faire. Et s’ils déterminent qu’il y a d’autres choses à faire par rapport à la violence armée, on est toujours à l’écoute», a affirmé l’élu de Projet Montréal en entrevue vendredi matin à QUB radio.

«Ils ont les effectifs nécessaires pour mener leurs enquêtes, pour être certains que les équipes mixtes travaillent activement sur le terrain [...] Tout va bien présentement à ce niveau-là pour les enquêtes», a-t-il ajouté.

M. Vaillancourt a par ailleurs assuré que la Ville effectuait une veille active, alors que le retour des beaux jours et le déconfinement pourraient avoir une influence sur la hausse de ce type d’incidents.

«On est conscient que le potentiel est toujours là. Par contre, on est rassuré que les équipes soient en place. Tout est en place présentement pour s’assurer que si quelque chose arrive, on réagit rapidement», a-t-il souligné.

En ce sens, il compte sur la présence de cadets pour assurer la sécurité dans la métropole pendant l’été.

La violence par armes à feu continue de préoccuper grandement les Montréalais, d’autant plus que plusieurs coups de feu ont été répertoriés dans la ville ces derniers jours, notamment contre une résidence de L’Île-des-Sœurs dans la nuit de jeudi à vendredi.

«Il y a quand même des incidents, on n’arrêtera pas ça du jour au lendemain», a répondu M. Vaillancourt.

Rappelons que près de 7,4 millions $ seront investis par la Ville de Montréal pour des initiatives ciblant les jeunes et leurs familles, une annonce effectuée à l’issue du Forum montréalais pour la lutte contre la violence armée, jeudi.

Ottawa a fait part de son côté d’un financement de 5 millions $ pour prévenir la violence armée dans la métropole québécoise.