PATENAUDE, Marcel



Le 14 décembre 2021, à Longueuil, à l'âge de 70 ans et entouré des siens, est décédé M. Marcel Patenaude. Il était l'époux de Mme Louise Shumko.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Sylvain (Karyne), Isabelle (Jean-Guy), Julie (Guillaume) ainsi que ses petits-enfants Eugène, Rafael, Léonard et Émilien.Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs, Jeanne, Robert (Andrée), Françoise (Serge), Denis (feu Marie-Stéphane) et Jocelyn (Diane), sa belle-soeur Christiann (Jacques), ses neveux et nièces et plusieurs parents et amis.Il était atteint de la maladie d'Alzheimer, une forme agressive qui l'a emporté à peine plus de 2 ans après le diagnostic. Il a pu compter sur le soutien indéfectible de son épouse, qui est devenue une aidante naturelle présente, attentive et courageuse. Il a également bénéficié des visites régulières de ses enfants. Il leur avait transmis ses valeurs de solidarité et d'entraide, en étant présent auprès de ses parents vieillissants et autres proches malades ou hospitalisés.La famille recevra les condoléances le samedi 9 avril de 14h à 17h, à lasuivi d'une cérémonie hommage en la chapelle du même endroit à 17h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de la Rive-Sud.