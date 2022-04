LABELLE, André



À Lachute, le 25 mars 2022, est décédé à l'âge de 66 ans, André Labelle, fils de feu Paul-Émile Labelle et de feu Marie-Anne Parisien.Il laisse dans le deuil ses frères Claude (Sylvie), Marcel (Noëlla) et Jean (Louise), ses soeurs Suzanne (Jean) et Francine (Dennis) ainsi que de nombreux cousins(es), neveux et nièces et de nombreux amis(es).Il fut plusieurs années à l'emploi de Nortel comme responsable du Centre de conditionnement physique chez Olympe. Il s'impliqua également au sein de plusieurs causes humanitaires. Skieur de fond émérite, il remporta plusieurs médailles d'or dans la catégorie Coureurs des Bois au Grand Marathon Canadien de Ski de Fond. Il quitte également plusieurs collègues de travail à Laval chez MEC (Mountain Equipment Co-Op).Les funérailles auront lieu le samedi 23 avril 2022 à 11h en l'église Ste-Anastasie, 174 rue Béthany, Lachute, QC, J8H 2M1. La famille sera présente à compter de 10h afin de recevoir vos condoléances.Un grand merci pour l'empathie et le professionnalisme offerts par Ariane St-Jean, Dre, Louise Boutin, infirmière, ainsi que Pierre-Charles Deschênes, Dr.