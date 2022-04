DÉSY, Monique



À Longueuil, le 23 février 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Monique Désy.Elle laisse dans le deuil les enfants de son conjoint feu Pierre Camirand, de nombreux neveux et nièces des familles Désy et Rinfret et plusieurs fidèles ami(e)s.Un merci au personnel de l'Hôpital Pierre Boucher notamment aux docteur(e)s Emilie Giard et Claude Arsenault.Les proches de Monique se réuniront le 8 avril entre 14h30 et 17h à la résidence Curé-Poirier.Des dons, en mémoire de Monique, peuvent être faits à la Fondation de l'Hôpital Pierre Boucher.Les services funéraires ont été confiés à la