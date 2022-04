CASANOVA, Luigi



C'est avec une très grande tristesse que nous vous faisons part du décès de Monsieur Luigi Casanova, à l'âge de 84 ans, le 2 janvier 2022.Il laisse dans le deuil son épouse, Diane, ses deux fils, Dino et Ricardo, ses soeurs, ses frères, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que neveux et nièces. Il laisse également dans le deuil de nombreux amis qu'il a connus au fil des années.La famille vous accueillera vendredi, le 8 avril 2022, de 14h à 18h au :Une cérémonie pour lui rendre hommage aura lieu dès 17h, à la maison funéraire.