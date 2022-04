JORDAN, Albert



Entouré des siens, le 27 mars 2022, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Albert Jordan, époux de Mme Louise Chantigny.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Melanie (Patrick) et Natasha (Martin), ses six petits-enfants, ses frères, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 10 avril 2022 de 13h à 16h30 :VAUDREUIL-DORION, J7V 2K4www.maisonfuneraireroussin.comUne liturgie de la Parole aura lieu en ce jour à 16h30, à la maison funéraire.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation du CHUM ou à la Fondation de l'Hôpital Shriners pour enfants seraient appréciés.www.shrinerschildren.org