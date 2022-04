VAILLANCOURT, Denis



Le 23 mars 2022, à l'âge de 74 ans est décédé M. Denis Vaillancourt, fils de feu Georges Vaillancourt et feu Eliette Minier, époux de Mme Lise Campeau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Patrick (Valérie), ses petits-enfants Antony et Ariane, ses belles-filles Jessica et Josée, sa belle-mère Estelle, ses frères et soeurs, Micheline (feu Gérard Raymond), feu Gérard, Jean-Paul (Réjeanne), feu Joseph Louis, Armand (Line), Marie-Thérese (Régis), Maurice (Diane), André (Hélène), Hélène (Denis), Jacques (Madeleine), Janine (Claude), Richard (Marlene) et Michel (Annick), ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 9 avril 2022 de 9h à 11h30 à:7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2