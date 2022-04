JODOIN, Céline



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Céline Jodoin, survenu à Laval, le 22 mars 2022, à l'âge de 67 ans.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Diane, Roger (Carole), Réjean (Lynda), Ginette, Louise (Sylvain) et Jean-Paul (Patricia), sa filleule Valérie (Samuel), ses neveux et nièces, cousins et cousines, ses deux amies proches Louise Prince et Suzanne Vézeau ainsi que de nombreux parents et amis.La famille tient à remercier chaleureusement toute l'équipe de la Maison de la Sérénité pour leurs bons soins prodigués.La famille recevra les condoléances au complexele dimanche 10 avril 2022 entre 13h et 16h. Une cérémonie commémorative se tiendra à 16h au salon même.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la maison de la Sérénité et ou à la Fondation Virage pour le soutien au cancer.