Bigras Lefort, Lauréa

Enfin nous pouvons rendre hommage à une force de la nature qui nous a quittés le 1er avril 2021 à l'âge de. Célébrer sa vie en la remerciant d'avoir été une femme et une mère à l'esprit qui calcule sans cesse et un coeur qui ne calcule jamais.Dame Lauréa Lefort était l'épouse en premières noces de feu Jérémie Rochefort et en secondes noces de feu René Bigras. Elle est allée rejoindre ses enfants Thérèse et Bernard.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Claudette (feu Roger Primeau), Fernande, Jacques (Janine Bertrand), Gilles (Donna Nichilo), Lucette (Sydney Robb), Denise, Renée, Louise (Jean-Guy Lajeunesse), Claude (Claudine Vincent), Line et Roger (Louise Fortier) ainsi que ses 20 petits-enfants et ses 34 arrière-petits-enfants et leurs conjoints. Elle laisse également ses 3 belles-soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.Merci à tous pour les dons déjà reçus ainsi que toutes vos condoléances et prières. Si vous le souhaitez, vos marques de sympathie à Lauréa peuvent se traduire par un don aux Aidants Naturels de St-Chrysostome.La famille vous accueillera le vendredi 8 avril 2022 de 19h à 21h30 et le samedi 9 avril de 12h à 14h30 au:107, RUE VINCENT, ST-CHRYSOSTOME, J0S 1R0450-826-3131Les funérailles suivront à 15h en l'église paroissiale de St-Chrysostome.