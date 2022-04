PRUNEAU, Gilles



12 septembre 1935 - 10 février 2022À Repentigny, le 10 février 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Gilles Pruneau, époux de madame Lise David.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Diane, Pierre et Michel (Marie-France), ses trois petits-enfants Jade (David), Julie (William) et Joël (Amanda) et son arrière-petite-fille Maisie, son frère Guy (Francine), sa soeur Lise (feu Bob), son beau-frère Robert (feu Micheline) ainsi que plusieurs neveux et nièces.La famille vous accueillera au :15005 RUE SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC H1A 3X1514-498-7682Condoléances : www.cfdt.cale samedi 30 avril 2022 de 13h à 16h. Une célébration dans la chapelle du complexe suivra à 16h. La famille accueillera parents proches seulement.