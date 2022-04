OLIGNY (née Trudeau), Rachel



À St-Michel, le 18 mars 2022, à l'âge de 95 ans, est décédée paisiblement à son domicile Rachel Oligny, née Trudeau. Mariée plus de 70 ans, elle est partie rejoindre son époux Martial décédé le 18 mars en 2018 à l'âge de 95 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Fernand (Diane), Liliane, Jean-Pierre, Lorraine (Yvon), Solange (Joël) et Jocelyne (Serge), ses 12 petits-enfants et leurs conjoints(es), de même que 15 arrière-petits-enfants. Elle laisse également ses beaux-frères et belle-soeur ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis.La famille accueillera parents et amis le vendredi 8 avril à compter de 13h en l'église de Saint-Michel et les funérailles seront célébrées ce même jour, en présence des cendres à 14h.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Anna Laberge et dédié au CLSC Jardin-du-Québec.La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du CLSC Jardin-du-Québec particulièrement le Dr Marie-Ève Lemieux pour son accompagnement attentionné et son soutien.