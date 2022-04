MONETTE, Robert



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Monsieur Robert Monette, le 16 mars dernier à l'âge de 92 ans.Il laisse dans le deuil, son épouse chérie, Carmen Allard, son fils Maurice, son frère Germain et sa famille et la famille de sa soeur, feu Jeanine Monette.Il laisse également dans le deuil plusieurs amis, dont la famille Boyer, Lucien Racine et plusieurs anciens collègues du domaine de l'enseignement.Les funérailles auront lieu le samedi 21 mai prochain, à 11h00 à l'église catholique Saints-Simon-et-Jude, à Charlemagne. La famille y recevra les condoléances à partir de 10h00.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don en la mémoire de M. Monette à la Société Alzheimer de Lanaudière.