TREMBLAY, Yvan



À Blainville, le jeudi 3 mars 2022, à l'âge de 76 ans, est décédé Yvan Tremblay.Il laisse dans le deuil sa conjointe Françoise Pelletier, ses filles Nathalie et Nancy, ses quatre petits-enfants: Samuel, Sarah-Maude, Anne-Sophie et Alessandro, ses frères et soeurs: Laurier, Carol, Guy, Lise, Lisette, Christian, Marlène ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs.Il fut confié au:SAINT-EUSTACHE450-473-5934La famille tiendra une réunion pour les parents et amis au Parc du Domaine Vert, Salle Yvon Labrie, à Mirabel, le dimanche 22 mai 2022 de 13h à 17h.