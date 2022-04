BOULERICE, Murielle



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Murielle Boulerice, fille de André Boulerice et Gisèle Lefebvre, le 12 mars 2022, à l'âge de 61 ans, à Châteauguay.Outre ses parents, elle laisse dans le deuil son tendre époux, Michel, son fils, Jonathan (Sophie), ainsi que nombreux parents et amis.Les visites auront lieu le samedi 9 avril 2022 entre 9h et 13h, au complexe funéraire96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comLa famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Anna-Laberge pour les bons soins prodigués à Mme Boulerice.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Anna-Laberge.