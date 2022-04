LATRÉMOUILLE, Yvon



Le 2 mars 2022 à l'âge de 93 ans, est décédé subitement M. Yvon Latrémouille, époux de feu Fernande Clermont, fils de feu Edmond Latrémouille et feu Florida Bourdon.Il laisse dans le deuil sa belle-soeur Lise Clermont (feu Roger LeBlanc), ses neveux et nièces de la famille Clermont LeBlanc et de la famille Latrémouille (Laganière, Houle et Dutil) et autres parents et amis.Un service funéraire aura lieu le samedi 9 avril 2022 à compter de 10h à l'église Saint-Martin, 4080 boul. St-Martin Ouest à Laval, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial.Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par des offrandes de messe à sa mémoire: Résidence Chartwell Bois-de-Boulogne, Sr Nicole (514) 745-3414, ou Monastère du Précieux-Sang, (450) 768-1800.