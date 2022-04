TÉTREAULT, Yvon



À Longueuil, le 14 décembre 2021, est décédé entouré des siens M. Yvon Tétreault, âgé de 83 ans.Il laisse dans le deuil son épouse, Claudette Quintal, son fils Daniel Tétreault (Brigitte Cyr), sa fille Chantal Tétreault (Robert Fournier), son petit-fils Jordan Tétreault (Odessa Bargoné), ses petites-filles Gabrielle Fournier (Hugo Chartier) et Ariane Fournier (C. Sprouse). Il laisse aussi derrière lui sa 3e génération familiale avec ses arrière-petits-fils, James et Zack Tétreault.Il laisse également dans le deuil son frère Fernand Tétreault (Monique Bertrand), sa soeur Cécile Tétreault (François Martel), ses neveux Louis-Philippe Tétreault (Anne Lacroix), Jean-François Tétreault (Céline L’Italien) et Stéphane Tétreault ainsi qu' Huguette Lachaîne et toute sa famille. Il laisse aussi plusieurs autres neveux, nièces, membres de la famille et de nombreux amis. Il était le fils de feu Armand Tétreault et feu Yvette Martel.Homme au grand coeur, il aura marqué tous ceux qui l’ont rencontré avec sa gentillesse et sa grande générosité et il manquera à tous ceux qui restent.La famille recevra les condoléances, le dimanche 10 avril 2022 de 10h à 12h et de 13h à 16h au complexe:Une célébration de sa vie aura lieu le même jour à 16h en la chapelle du complexe.Si vous le désirez, un don à la mémoire d’Yvon peut être fait afin d’aider et offrir de l’espoir aux personnes atteintes d’un trouble neurocognitif et leurs proches aidants, ou à la Fondation des centres d’hébergement du Vieux Longueuil.https://fondationchlongueuil.org/faire-un-don