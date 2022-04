FORTIER, Gaston



À St-Jérôme le 27 mars 2022 est décédé à l'âge de 85 ans, M. Gaston Fortier, époux de Mme Jeanne Desgroseilliers.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Denis (France Lavigne) et Marcel (Luce Touchette), ses petits-enfants Geneviève Fortier (Martin Paquette), Stéphanie Fortier (Jean-François Landry), Charles Fortier et Vincent Fortier, ses arrière-petits-enfants Aurélia, Béatrice, Léonie et Gustave, son frère Jean, ses soeurs Lise et Fernande ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 23 avril 2022 de 10h à 13h à la résidence funéraire:676, BOUL. DES LAURENTIDESST-JÉRÔME (ST-ANTOINE)Les funérailles auront lieu le samedi 23 avril 2022 à 13h à l'église St-Antoine (705 boul. des Laurentides, St-Jérôme, J7Z 4M5).