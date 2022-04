CHARRON, Michel



Le 28 mars 2022, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Michel Charron, époux de Mme Francine Charbonneau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux enfants Sylvain et Anne-Marie (Ronald), ses petits-enfants Annabelle, Gabriel, Kaya et Kyann, ainsi que ses frères Pierre (Lorraine) et André (Maryse) et sa soeur Danielle (Peter), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 9 avril de 13h à 17h, auMcMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel : (450) 467-4780 www.salondemers.comEn guise de sympathie, vous pouvez faire un don à la Maison Victor-Gadbois.