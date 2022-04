GIRARD, Jean-Charles



Notre père est décédé à Montréal à l'âge de 86 ans.De là où tu es, nous aimerions te dire: Merci Papa pour ton amour, pour ton dévouement, pour les bons moments que nous avons partagés. Tu as été un exemple dans notre vie. Tu vas nous manquer, nous t'aimons.Toute la famille et amis.La famille recevra les condoléances au complexe:3254, RUE DE BELLECHASSE, MONTRÉAL514-277-7778 memoria.cale vendredi 8 avril de 14h à 17h et de 19h à 21h. Une cérémonie aura lieu le samedi 9 avril à 10h au salon.