LARAMÉE, François



Né à Montréal et citoyen adoptif de Saint-Damase depuis 47 ans.Fils aîné de feu Marc Laramée de Montréal et de feu Anita Bergeron de Sainte-Ursule.À la Maison Victor-Gadbois, le 1er mars 2022, est décédé Monsieur François Laramée à l'âge de 72 ans.Outre son épouse Louisette Lavoie, le défunt laisse dans le deuil ses enfants: Andrée, René (Candice Thornson) et Monique, son petit-fils Nathan.Lui survivent également ses frères et soeurs: Danielle, Jean-Claude (Sylvie Giguère), Benoit, Rémi (Ninon Chayer), Gabriel (Kathleen Larose) et Hélène, ses beaux-frères et belles-soeurs, plusieurs neveux et nièces autres parents et amis.Des dons à la Maison Victor-Gadbois seraient appréciés.La famille de Monsieur François Laramée recevra les condoléances, le jeudi 7 avril 2022 de 18h à 21h, et le vendredi 8 avril à 9h, au Mausolée Lalime du:450 774-6417 | www.ubaldlalime.comUne liturgie de la Parole sera célébrée le même jour à 10h30 en la Chapelle du Mausolée Lalime.Vous pourrez visionner la cérémonie en direct au lien suivant: