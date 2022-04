FLEURANT, Denise



À l'Hôpital Pierre-LeGardeur le 24 mars 2022, est décédée madame Denise Fleurant. Elle est la fille de feu monsieur Francois Fleurant et de feu madame Clara Fortin. Elle rejoint son époux monsieur Angelbert Therrien.Elle laisse dans le deuil ses filles: Angèle (Robert Leroux), Nicole et Christiane (Michel Riopel); ses frères et ses soeurs: feu Welly, feu Raymonde, Huguette, feu Denis, Yolande, Micheline, Gilles, feu Marielle, feu Nicole, Lucien, Michel, Thérèse et feu Jacques ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à une date ultérieure.www.salonsfunerairesguay.comLa famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital LeGardeur pour les bons soins prodigués.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer et la Société de l'Arthrite.https://cancer.ca/fr/https://arthritis.ca/