Sergakis, Tony



Le 24 mars 2022, est décédé monsieur Tony Sergakis, fils de feu Theodore Sergakis et de feu Helen Lambrinoudis. Tony est né sur une ferme paisible à Chios, en Grèce, qu'il quitta jeune en compagnie de son frère Peter. À la recherche d'aventure, ils se sont rendus à Montréal, un endroit qui allait devenir le foyer de Tony pendant plus de 50 ans. Tony a trouvé sa vocation dans la restauration, travaillant de longues heures, mais prenant toujours le temps de profiter de la vie. Conteur grégaire, il aimait être entouré de gens. Les plats grecs qu'il aimait cuisiner étaient une invitation à s'asseoir, à parler (même parfois à se disputer) et à savourer la vie. Son pouding au riz était légendaire et mettait un baume au coeur. Tony prenait également beaucoup de plaisir à cultiver son jardin et à faire pousser des concombres et des tomates qui goûtaient toujours meilleurs que les autres. Tony avait une énorme affection pour les animaux, et amassait souvent une impressionnante ménagerie d'animaux de compagnie qu'il sauvait des rues de la ville.Tony laisse derrière lui 3 enfants: Helena (Peter), Christina (Nando) et Theodore (Véronique); 6 petits-enfants: Anthony, James, Finley, Amy, Maya et Chloé; ainsi que sa compagne Ginette. Il laisse également dans le deuil son frère Peter (Mary) ainsi que sa soeur Antonia, ses neveux Peter (Alexandra) et Stelios, sa nièce Koralia, et de nombreux amis. Tony a été précédé dans la mort par son ancienne épouse et la mère de ses enfants, Pauline, ainsi que par ses soeurs Maria et Kiki, et son neveu Manos.Une célébration de la vie de Tonyaura lieu le samedi 9 avril 2022, auLes heures de visitessont de 11h à 19h30.Une cérémonie aura lieu à 19h30.