TÉTREAULT, Thérèse

(née Robert)



À Saint-Eustache, le 29 mars 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Thérèse Robert, épouse en premières noces de feu Jean-Paul Tétreault et en secondes noces de feu Marc-Henri Tremblay.Précédée de ses enfants, Claudette, Gilbert, Bertrand et Jean-Paul, elle laisse également, Ginette, Jacqueline (Bruce), Lise (feu André), Diane (Fernand), Yvette (Daniel), Fernand (Sonia) et Linda (Charles), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et ses arrière-arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.Selon ses volontés, le tout s'est déroulé dans l'intimité.147 BOUL. ARTHUR SAUVÉSAINT-EUSTACHE 450-473-5934