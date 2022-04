THIBODEAU, Gabriel



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Gabriel Thibodeau, survenu le 22 mars 2022, à l'âge de 88 ans. Il était l'époux de madame Isabelle Havard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles, Lucie (Jacques) et Manon (Bernard), son petit-fils adoptif Justin (Thu Nga), sa soeur Louise (Marcel) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 6 avril 2022, de 15h30 à 17h30 à laUne cérémonie sera célébrée à 17h30 en la chapelle de la résidence funéraire Curé-Poirier.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Pierre-Boucher.La famille tient à remercier les docteurs Jean-Pierre Lavoie et Te Vuong, le personnel du CLSC Simonne-Monet-Chartrand ainsi que celui de la résidence Jazz.