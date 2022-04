PARIS, Denis



Le 20 mars 2022 est décédé Denis Paris, à l'âge de 93 ans, époux de feu Gisèle Bourret.Il laisse dans le deuil ses enfants Ghyslaine (Michel) et Gaétan (Diane), ses petits-enfants Isabelle (Martin) et Jean-François (Véronique), ses arrière-petits-enfants Alec, Nathan, Chloé et Charlie-Rose, sa soeur Micheline ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 6 avril de 19h à 22h à6500 BOUL. COUSINEAUST-HUBERT, J3Y 8Z4Une cérémonie aura lieu le jeudi 7 avril à 13h, à l'église de St-Hubert, 5310 ch. de Chambly, Saint-Hubert, J3Y 3N7. La famille vous accueillera à l'église à partir de 12h.En guise de sympathie, vous pouvez faire un don à la Fondation Hôpital Charles-LeMoyne:Fondation Hôpital Charles-LeMoyneProfil d'organismeFaites un don en ligneCanaDon (canadahelps.org)