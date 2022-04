DUPUIS, François



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de M. François Dupuis, survenu le 28 mars 2022 à l'âge de 88 ans.Bien connu dans la région de Lacolle, il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Mme Fernande Duquette, ses enfants chéris Étienne (Francine Breton) et Élisabeth, ses deux petits-fils adorés Jérémy et Michaël, ses soeurs et frères: feu Philippe, Fernande (Normand), feu Lucille (Laurent), Roger (Lorraine), Marcelle (Henry) et Carmen, ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Hélène (feu Gérard), feu Albert (feu Gaétane), feu Cécile (feu Georges), feu Rollande (feu Omer), feu Laurent (Cécile), feu Laurette, feu Anita, feu Philippe (Gisèle), Thérèse (feu Luc), Alain (Gisèle), Claudette (feu Réjean), Estelle (Jean-Guy) et Jacqueline (Yvon), ses neveux, nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au salon funéraire :le dimanche 10 avril 2022 dès 12h30, suivi d'une cérémonie hommage à 16h30 en la chapelle du salon.