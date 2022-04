Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Goliath

Belle surprise que ce thriller environnemental du réalisateur français Frédéric Tellier qui s’intéresse aux enjeux de santé liés à l’utilisation de pesticides. Gilles Lellouche et Pierre Niney se livrent un duel d’acteurs passionnant sous les traits d’un avocat défendant des victimes de pesticides et d’un lobbyiste influent embauché par un géant de l’agrochimie. C’est percutant, brûlant d’actualité et d’une redoutable efficacité.

► Où : en salle

— Maxime Demers

Fascinante Jorane

Véritable festin de cordes transportées par la voix sans paroles de Jorane, Hemenetset a été un des albums les plus singuliers et fascinants parus en 2021 au Québec. Il est maintenant temps de présenter cette riche matière, mûrie pendant plusieurs années, sur scène. Accompagnée de dix musiciens, la violoncelliste promet un spectacle orchestral et immersif. Si vous avez prêté l’oreille à son album (sinon, faites-le, parbleu !), impossible de s’attendre à moins. Originaire de Québec, Jorane amorcera sa tournée Hemenetset dans son patelin, cette semaine, au Grand Théâtre.

► Où : 6 et 7 avril, salle Octave-Crémazie du Grand Théâtre de Québec et 21 et 22 avril, Théâtre Outremont, Montréal

— Cédric Bélanger

Le retour du Star Wars Kid

Tout le monde a entendu parler du Star Wars Kid. Ce jeune Québécois qui s’était filmé, combattant des ennemis invisibles, avec une imitation de sabre laser. Un clip qui a obtenu un million de visionnements depuis sa première diffusion en 2003. Le documentaire Dans l’ombre du Star Wars Kid revient sur cette histoire qui a obligé Ghyslain Raza, victime d’intimidation, à quitter le Séminaire de Trois-Rivières et intenter un procès qui n’a jamais eu lieu. Il avait 15 ans à l’époque. On le retrouve, 19 ans, plus tard. Il est doctorant en droit et il a survécu à cette folle épopée.

► Où : En ligne sur telequebec.tv et sur l’application Télé-Québec

— Yves Leclerc