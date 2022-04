Au moins vingt cadavres alignés dans une rue de Boutcha, ville venant d'être libérée

*CERTAINES IMAGES PEUVENT CHOQUER*

Les cadavres d'au moins vingt hommes portant des vêtements de civils étaient alignés samedi dans une rue de Boutcha, ville au nord-ouest de Kyïv que les soldats ukrainiens viennent de reprendre aux forces russes, a constaté sur place un journaliste de l'AFP.

L'un des hommes avait les mains liées et les corps étaient éparpillés sur plusieurs centaines de mètres. On le pouvait immédiatement déterminer la cause de leur mort.

