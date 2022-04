Championnat amateur féminin: dans l’histoire avec flegme

AUGUSTA | À 16 ans, fringuée à l’image d’Arnold Palmer avec son chapeau à large bord et sa veste, Anna Davis a mis la main sur le trophée du Championnat amateur féminin du Augusta National, aujourd'hui.

Contre toute attente, déambulant sur le mythique parcours de la Géorgie, la jeune Californienne a devancé d’un seul coup toutes ses féroces adversaires.

Encore à l’école secondaire, la 100e golfeuse au classement amateur mondial a navigué avec brio dans un parcours qu’elle ne connaissait aucunement. Elle a écouté les conseils de son cadet et appliqué son plan de match.

Ainsi donc, celle qui a pris des allures du King a réalisé deux oiselets au fameux Amen Corner et a profité de la chute de la meneuse Latanna Stone en toute fin de parcours pour savourer sa plus grande victoire. La gauchère ajoute son nom à ceux de Mike Weir, de Phil Mickelson et de Bubba Watson, qui ont gagné à Augusta.

« Pour tout dire, je ne sais même pas par où commencer, a-t-elle savoureusement lancé en conférence de presse, après la remise du trophée. C’est surréel. Je ne peux pas croire que j’ai gagné. »

Émotions inexistantes

Il ne faut surtout rien lui enlever. Davis, comeneuse à l’issue de la première ronde, a signé une carte finale de 69 (-3) sur l’Augusta National. Seulement quatre golfeuses sont parvenues à y briser la normale aujourd'hui.

Elle ne s’est jamais laissé emporter par ses émotions et par la nervosité, même si elle n’était aucunement habituée à jouer devant une foule si imposante.

Une marque de sa frappante maturité.

« Je me suis toujours sentie plus vieille que mon âge, car je fréquente toujours des filles plus vieilles que moi à l’école et sur les terrains de golf. En compétition, je figure toujours parmi les plus jeunes. Le golf est aussi un sport qui permet de gagner plus rapidement en maturité », a plaidé l’unique golfeuse à avoir brisé la normale au cumulatif, à -1.

Même si Davis avait mérité son billet à Augusta en remportant le Championnat junior féminin de la PGA d’Amérique l’été dernier, son nom ne figurait pas sur les radars à l’aube de ce championnat.

Aujourd'hui, elle en est devenue la plus jeune championne, entrant dans l’histoire du club à sa façon.

Dire qu’à l’exception des deux roulés finaux de Tiger Woods ici même en 2019, elle n’avait jamais regardé le Masters auparavant !

Avec cette « cruelle » honnêteté, on a donc très vite fait le tour de ses souvenirs reliés au prestigieux tournoi majeur. Davis a juré toutefois qu’elle regarderait l’édition qui prendra son envol dans quelques jours.

Ayant remporté deux tournois juniors en carrière, ce titre lui permettra de participer à l’Omnium américain féminin en mai. Une bonne chose, car elle s’apprêtait à se lancer dans le processus de qualification.

Stone s’écrase

Tout semblait rouler doucement pour la meneuse Latanna Stone, qui se dirigeait vers la victoire avec deux trous à jouer et trois coups d’avance.

Mais, comme tout peut survenir sur l’Augusta National, rien n’était dans la poche. La représentante des Tigers de l’université d’État de Louisiane (LSU) s’est écrasée en commettant un terrible double boguey. Un autre coup de départ erratique dans les aiguilles de pin au 18e et une mauvaise approche au fanion lui ont coûté un boguey ainsi que le titre. Elle a chuté au second rang, à égalité avec la Suédoise Ingrid Lindblad.

« J’ai le cœur brisé, s’est exclamée Stone, 20 ans, la voix enrouée en retenant ses larmes, après avoir remis sa carte.

« J’aurais pu me contenter de normales, mais je me suis mise dans de mauvaises positions en essayant d’être agressive. C’est la sélection d’un mauvais bâton, une bête erreur, qui a causé tout ça. »

À la sortie du 16e vert, impossible de ne pas poser le regard sur l’immense tableau. Alors à -3, Stone a évidemment aperçu son nom tout au sommet. Elle a ressenti un pincement, et la nervosité est aussitôt apparue.

Plusieurs grands noms du golf sont passés par là depuis 1934. De Nicklaus à Spieth, en passant par Norman et compagnie, de nombreuses vedettes ont vécu leurs lots de cauchemars sur le National. Ils ont connu des moments de rêve aussi.

Malgré sa peine et sa déception, elle chérira cette expérience inoubliable toute sa vie. « Entendre son nom scandé par la foule, les encouragements, mon appartenance à LSU, c’était magique. »

La 41e golfeuse au classement amateur pourra être de retour à Augusta l’an prochain, où elle disputera sa dernière saison collégiale en Louisiane.

Augusta express

C’est le retour à la normalité ce printemps à Augusta. La petite ville de 200 000 habitants située à la limite est de la Géorgie vibre à nouveau au rythme du Masters. Les restrictions sanitaires sont levées. Les « patrons » sont à nouveau accueillis à bras ouverts. Partout, les sourires sont larges. Depuis vendredi, on sent cette effervescence qui manquait depuis deux ans. Les visiteurs ont commencé à assaillir la ville. Les restos et les bars sont pleins. La ronde finale du Championnat amateur féminin a attiré des milliers de spectateurs. Bien que l’ANGC ne dévoile aucun chiffre, on a observé une augmentation de l’achalandage. Pour ceux qui rêvent d’obtenir des billets, de visiter le mythique club sur Washington Road et de déambuler le long de ses allées sans la cohue du Tournoi des Maîtres, la ronde finale féminine se veut le moment idéal. Et l’énorme boutique est ouverte !

Photo François-David Rouleau

Les centaines de kiosques de revente de billets sont de retour tout le long de Washington Road. Après deux éditions disputées à huis clos, les « badges » sont autant recherchées que des diamants. Une fois trouvées, elles s’envolent comme des petits pains chauds. Les prix des billets varient selon les jours d’entrée, m’a expliqué Magellan (nom fictif, à sa demande), un revendeur questionné ce soir. Ainsi, pour les rondes d’entraînement de lundi et mardi, il faut débourser en dollars américains environ 450 $ l’unité. Pour la journée de mercredi marquée par le traditionnel concours à normale 3, il en coûte 1100 $ sur le marché de la revente. Et pour les rondes de compétition, les sommes atteignent plus de 2000 $.

La grande question circulant à Augusta comme à travers l’Amérique et le monde : Tiger Woods fera-t-il officiellement son retour au jeu cette semaine sur son terrain de jeu de prédilection où il a gagné cinq vestons verts ? Rien n’est exclu, mais il se fait désirer. Techniquement, le Tigre peut se désister jusqu’au lancement du tournoi. Ses moindres faits et gestes tout comme le moindre mouvement de son jet personnel seront étroitement épiés dans les prochaines heures.