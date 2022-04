LAVOIE, Yolande



À l'Hôpital Le Gardeur, le 19 mars 2022, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Yolande Lavoie. Elle est la fille de feu monsieur Joseph Lavoie et de feu madame Léda Girard. Elle rejoint son époux monsieur Jean-Luc Desjardins.Elle laisse dans le deuil ses enfants Renée, Richard, Robert et Lise, ses petits-enfants, son frère Gustave (Roselaine) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au :850 MONTÉE MASSONMASCOUCHE, QC, J7K 2L7le jeudi 7 avril de 14h00 à 17h00 et de 18h00 à 20h00.La cérémonie aura lieu en l'Église Saint-Louis-de-France (825 rue Saint-Louis, Terrebonne, Qc J6W 1J7) le vendredi 8 avril à 10h30.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Le Gardeur pour les bons soins prodigués.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et AVC.