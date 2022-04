Dame Nature l’emporte sur les Jays et les Phillies

Les pluies torrentielles à Dunedin, en Floride, ont gâché le dernier départ de la Ligue des pamplemousses de Jose Berrios. Les Blue Jays de Toronto et les Phillies de Philadelphie ont ainsi dû se contenter d’un verdict nul de 2 à 2, samedi après-midi.

• À lire aussi: Les Dodgers ajoutent Craig Kimbrel

L’action a dû être arrêtée en fin de cinquième manche quand dame Nature a commencé à faire des siennes. Berrios a tout de même été sur la butte pendant tous les tours au bâton, donnant deux points sur six coups sûrs et un but sur balles. Le lanceur portoricain a retiré trois hommes sur des prises.

Au bâton, les Jays ont ouvert leur compteur en première manche sur un ballon-sacrifice de Teoscar Hernandez. Matt Chapman a ajouté un point en cinquième grâce à sa deuxième longue balle des rencontres préparatoires.

Nick Castellanos a produit les deux points des Phillies sur un simple dès le premier assaut.

L’équipe de la Ville Reine disputera trois matchs d’ici mardi pour conclure le calendrier préparatoire.