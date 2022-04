De GND à Duhaime!

En France, des électeurs d’extrême gauche qu’on verrait dans le camp de Jean-Luc Mélenchon ont annoncé qu’ils appuieraient Marine Le Pen.

Et ici, des électeurs qui votent habituellement Québec solidaire (un parti qui n’est pas d’extrême gauche mais qui campe très à gauche) s’apprêtent à voter pour le Parti conservateur du Québec (un parti qui n’est pas d’extrême droite mais qui campe très à droite).

Coudonc, que se passe-t-il?

La boussole idéologique a perdu le Nord?

LE PORTAIL

Comment peut-on passer du camp de Gabriel Nadeau-Dubois à celui d’Éric Duhaime?

Il est où, le portail spatiotemporel qui te permet de traverser l’espace-temps instantanément?

Une seconde, tu es dans une épicerie bio du Plateau Mont-Royal, en train d’acheter du café équitable torréfié par des paysans guatémaltèques non binaires.

La seconde suivante, paf! tu es projeté dans une taverne de Beauce, en train de parler de la privatisation du système de santé avec des camionneurs qui portent une casquette rouge.

Même David Copperfield n’a jamais réussi un tel tour!

I FEEL LOVE

Ça me fait penser à quand j’avais 16 ans.

J’avais les cheveux longs, mes boutons avaient des boutons et je tripais sur le rock progressif: Genesis, Pink Floyd et surtout Yes, que j’écoutais en boucle.

J’étais cool, comme chantait Gilles Valiquette. «Aujourd’hui, j’me décide à m’déguiser en sale...»

Et puis, je ne sais pas comment ni pourquoi, un jour, mon pied droit s’est mis à suivre le beat d’une toune disco qui jouait dans un centre d’achat.

«Boom, tssss, boom, tssss...»

J’ai regardé autour de moi pour voir si mes chums l’avaient remarqué. J’ai essayé de calmer ma jambe, de la retenir, mais il n’y avait rien à faire, elle suivait le beat.

«Everybody was Kung Fu fighting...»

Après, l’autre jambe s’est mise à embarquer!

Ah non!!!!! J’étais en train de virer Pepsi!

Moi, un freak 100% freak, qui écoutais de la musique fuckée qui sonnait comme du jazz fusion joué à l’envers!

Je me suis mis à écouter du Donna Summer en secret. Je cachais mes disques des Bee Gees dans des pochettes d’Emerson, Lake and Palmer.

Que se passait-il, bordel?

Docteur, aidez-moi! Dites-moi pas que je vais coller une affiche de Farrah Fawcett dans ma chambre!

SENS UNIQUE

Imaginez une fille de Limoilou qui a voté deux fois pour Catherine Dorion annonçant à ses chums qu’elle tripe sur Éric Duhaime.

«Satan, sors de ce corps! Je t’en conjure!»

Cela dit, ce n’est peut-être pas un si grand saut à faire. On pense qu’il y a tout un univers qui sépare ces deux positions, mais la gauche de la gauche est peut-être située juste à côté de la droite de la droite.

Il suffit peut-être juste de faire un pas, un petit pas, et bingo, t’es rendu de l’autre bord.

Regardez Genesis. Ils sont passés de A Trick of the Tail à Follow You Follow Me, une des tounes pop les plus sucrées des années 70.

Cela dit, j’imagine mal un émule de Duhaime voter Solidaire.

Le passage ne se fait-il que dans un sens?