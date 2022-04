LANCTÔT, Micheline



Le 28 mars 2022, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Micheline Lanctôt, épouse de feu Joseph-Arthur Auclair.Elle laisse dans le deuil ses fils Sébastien Auclair et Ronald Champagne (Elisabeth Sloane), ses petits-enfants Nancy Skuce (Michael Skuce), Elisabelle McAndrew (Dan McAndrew) et Nicolas Champagne (Angela Ciesielski), ses arrière-petits-enfants Wesley, James, Ali, Marcus et Elouise. Elle laisse également dans le deuil ses frères Roland (Jany Loyer), Jean-Claude (Nicole Bienvenue) et Pierre (Doris St-Jean), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 9 avril 2022 dès 10h, en l'église Notre-Dame-du-Bon-Conseil, située au 120, rue Gervais, Otterburn Park, QC, J3H 1B1. Les funérailles suivront à 11h.McMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel : (450) 467-4780 www.salondemers.com