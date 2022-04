CYR (née BABIN), Béatrice



À St-Eustache, le 2 mars 2022, à l'âge vénérable de, est décédée madame Béatrice Cyr (née Babin), épouse de feu monsieur Léopold Cyr.Elle laisse dans le deuil ses enfants Edgar (Denyse), André, Laurette (Gérard), Daniel (Rita), Jean-Marc (Annick), Robert (Sylvie), son gendre Robert et ses brus Mado et Ghislaine, ses nombreux petits-enfants, arrière-petits-enfants (tous les conjoints) et arrière-arrière-petits-enfants, ses frères Réal (Cécile) et Romuald (Juliette), sa soeur Armandine, ses nombreux neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au :418, BOUL. LABELLE, ROSEMÈRE, J7A 3R8le vendredi 8 avril 2022 de 10h à 12h, de 13h à 17h et de 18h à 21h et le samedi 9 avril de 10h à 13h30.Les funérailles auront lieu le samedi 9 avril à 14h en l'église St-Maurice de Bois-des-Filion (388 boul. Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion, Qc, J6Z 1H5).Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la la maison Sercan:/fondationsercan/La famille tient à remercier le personnel de Sercan pour les bons soins prodigués.