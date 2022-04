CHARETTE, Clément



À Laval, le 16 mars 2022 est décédé, entouré des siens, à l'âge de 93 ans, monsieur Clément Charette, époux de feu Marie Lamarre.Il laisse dans le deuil sa compagne des 27 dernières années, Jacqueline Flahault ainsi que ses enfants Pierre (Carole Miron), Charles (Chantal Gélinas), Marie (Denise Debien), Clément (Marie-Pierre Larose), ses petits-enfants Joannie (Jean-Michel Martin), Olivier (Catherine Mercier), Philippe, Camille (Alexandre St-Amour), Emma, Jean-Simon (Kayla Senay), son frère Bernard (Thérèse Bonneau), sa soeur Françoise (feu Gaston Lessard), son beau-frère et belles-soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera pour les condoléances au salonle vendredi 6 mai de 13h à 17h et de 19h à 21h.Pour lui rendre hommage, il y aura une célébration, le samedi 7 mai à 11h à l'église Saint-Isaac-Jogues de Montréal située au 1335 rue Chabanel Est.Les enfants tiennent à remercier tout le personnel de La Maison de la Sérénité de Laval pour leur accompagnement exceptionnel dans un environnement serein, chaleureux et rempli d'amour, lors des derniers jours de leur père.Pour ceux qui le désirent nous vous invitons, en guise de témoignage, à collaborer à l'oeuvre de La Maison de la Sérénité de Laval par des dons In Memoriam.