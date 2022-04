AUBRY, Gilberte (née Labelle)



Le vendredi 4 mars 2022, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Gilberte Labelle, de Rigaud, épouse de feu Jean Aubry.Elle laisse dans le deuil son fils Gilbert (Michelle), son petit-fils Benjamin, son neveu Robert, ses nièces Johanne et Marie-Claude, ainsi que tous ses autres parents et amis. Outre son époux, elle est partie rejoindre son fils Michel.La famille accueillera parents et amis, en présence des cendres, le vendredi 8 avril 2022 à 10h30, en l'église Sainte-Madeleine de Rigaud, suivi du service religieux qui sera célébré à 11h.Un merci spécial au personnel du Centre d'hébergement de Rigaud pour les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation du Foyer de Rigaud seraient grandement appréciés.RIGAUD - 450-451-4421www.aubryetfils.com