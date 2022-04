Racette, Fernand

À l'hôpital de Joliette, paisiblement, le 9 mars 2022, à l'âge de 93 ans et 11 mois, est décédé M. Fernand "Fern" Racette, Président Fondateur en 1949 deIl était également le fils de feu M. Joseph Racette et de feu Mme Marie Chayer et l'époux de feu Mme Pierrette Lussier durant 45 ans, jusqu'à son décès en 2003.Un papa aimant qui laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Yves Pilon), Alain (Monique Roy), Nathalie (Patrice Moreau), ses petits-enfants: Mélissa, Kathleen, Dave et Allan, son arrière-petite-fille à venir Florence, sa conjointe Mme Georgette Tremblay, son beau-frère Jean-Marc Lussier (Marielle Mantha), plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis.Il rejoint ses soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: feu Yvonne Racette (feu Paul-Émile Tourangeau), feu Rita Racette et feu Serge Lussier (feu Pierrette Melançon).Le dernier Transport de M. Racette aura lieu le samedi 9 avril 2022, auparavant, la famille recevra les condoléances à compter de 10h30 à la:1008, ST-ISIDORE, ST-LIN-LAURENTIDES, J5M 2V5www.residencelegare.comLes funérailles seront célébrées le samedi 9 avril 2022 à 14h30 en l'église paroissiale de St-Lin-Laurentides. Par la suite, il ira à son dernier port d'attache, au Cimetière de St-Lin-Laurentides, rejoindre les siens.Votre présence doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec en vigueur.