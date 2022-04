ROBIDOUX (née Desautels)

Denise



À La Prairie, le 16 mars 2022, à l'âge de 89 ans et 10 mois, est décédée Mme Denise Desautels, épouse de feu Lucien "Sonny" Robidoux.Elle laisse dans le deuil ses filles Lucie (feu Serge) et Sylvie (Ghislain), sa soeur Ghislaine (Bernard), sa belle-soeur Monique (feu Jean-Pierre), son beau-frère Léo (Céline), ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera au425 CHEMIN ST-JEANLA PRAIRIE, QC J5R 2K8le samedi 9 avril 2022 à partir de 10h. Les funérailles suivront à 14h à l'église La Nativité, 155 chemin St-Jean, La Prairie, QC, J5R 2J9.La famille tient chaleureusement à remercier tout le personnel du centre de soins palliatifs de La Prairie pour les bons soins prodigués à notre mère et une mention spéciale à Jean-René Guillemette pour son dévouement qui fut pour notre mère son rayon de soleil à la fin de sa vie.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au centre de soins palliatifs de La Prairie via la Fondation Anna-Laberge.