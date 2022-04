Jeux de société: attente et évolution

Il y a des jeux qui sont plus attendus que d’autres. Dans cette catégorie, on vous propose la version française d’Everdell. Mais ce n’est pas tout, on vous propose un voyage sur la Lune de même qu’un voyage dans le temps... À New York ou à Londres.

Everdell

Photo courtoisie

1 à 4 joueurs

10 ans +

60 minutes

92,99 $

Gros succès lors de sa sortie anglophone, il aura fallu être patient pour enfin l’avoir en français au Québec, en raison d’erreurs de traduction et de délais de production, mais l’attente en aura valu la peine.

On a devant nous un plateau joliment illustré qui est ponctué par un arbre en trois dimensions où l’on pourra cueillir des objectifs et des bonis pour amorcer chaque nouvelle saison.

Nous sommes dans la vallée d’Everdell qui est peuplée de charmantes créatures et où l’on retrouve une variété de bâtiments. Votre objectif sera d’y construire un village qui vous permettra de récolter des points.

La grande qualité d’Everdell, c’est sa capacité à fusionner la pose d’ouvriers, la construction de tableau et la fabrication de moteur, trois mécanismes très populaires dans le jeu moderne.

Le grand plateau de jeu offre une vallée où l’on peut récupérer des cartes créatures ou bâtiments de même que des ressources ou encore remplir des objectifs.

Photo courtoisie

La récupération de ressources se fait par la pose d’ouvriers dont le nombre sera limité en hiver. Mais comme le jeu se déroule sur quatre saisons, vous en obtiendrez de nouveaux en cours de route pour rendre votre opération plus efficace. On simule ainsi la croissance du village.

Les ressources seront nécessaires afin de jouer les diverses cartes. Toutefois, dans un principe de chaînage qu’on a déjà vu dans Seven Wonders par exemple, certaines cartes permettront d’en ajouter d’autres gratuitement.

L’idée ici est d’opter pour un bon mélange de cartes qui vont rapporter des ressources en cours de partie et des points à la fin de celle-ci. Et la construction du village doit être faite de façon astucieuse puisqu’il ne doit pas dépasser 15 cartes.

Malgré les apparences, il s’agit d’un jeu familial que les jeunes de huit ans et plus devraient comprendre assez rapidement. On fait un tour et les mécaniques sont assimilées grâce à sa grande fluidité.

Une belle réussite qui donne envie de jouer.

Welcome to the Moon

Photo courtoisie

1 à 6 joueurs

10 ans +

25 minutes

54,99 $

Il y a eu Welcome to Your Perfect Home et Welcome to New Las Vegas. Voici le point d’orgue de cette trilogie qui pousse le bouchon nettement plus loin.

Pour remettre tout le monde dans le bain, il s’agit comme ses deux prédécesseurs d’un jeu où l’on tourne des paires de cartes. Celles-ci fournissent un numéro et une action que l’on réalise sur une feuille effaçable dans ce cas-ci. C’est comme ça qu’on accumule des points.

Là où les deux opus précédents étaient des jeux relativement simples, la version lunaire va beaucoup plus loin.

On est devant un jeu qui s’étire sur une campagne. C’est donc dire qu’on ne se contentera pas de cocher des cases, on va progresser dans le jeu en effectuant des missions qui deviendront de plus en plus difficiles.

Cette fois-ci, on n’a pas qu’une seule feuille de jeu qui revient pour chaque nouvelle partie. On a plutôt des plateaux effaçables différents pour chaque nouvelle mission.

De plus, on ajoute des cartes qui viennent modifier la façon de jouer, voire certaines règles du jeu.

Il s’agit d’une version plus ambitieuse et évoluée du jeu, le Magnum Opus de ses créateurs. Et ça fonctionne.

On se laisse prendre dans l’idée de faire des missions qui se révèlent de plus en plus ardues. C’est drôlement efficace.

De plus, le jeu propose un mode solo qui nous oppose à une intelligence artificielle qui n’est pas toujours commode.

Vous allez vous casser la tête, mais surtout vous allez enchaîner les missions pour tenter de « gagner le jeu ».

Get on Board – London & New York

Photo courtoisie

2 à 5 joueurs

8 ans +

30 minutes

42,99 $

New York et Londres sont réputées pour la complexité de leur trafic, le réseau de transport en commun y est donc développé et essentiel.

Dans ce jeu à cocher, vous allez devoir tracer le meilleur circuit de bus possible en tournant des cartes qui vous imposeront des lignes à suivre et des intersections à relier.

Simple ? Pas tant que ça, puisque l’espace reste limité dans les rues encombrées des deux métropoles. Il faudra aussi éviter de passer deux fois à la même intersection ou de faire des boucles. Non, le serpent ne peut pas manger sa queue.

Photo courtoisie

La feuille à cocher offre de multiples possibilités de bonis en cours de partie, il faut donc être prévoyant pour optimiser chacun des 12 tours.

L’environnement est très coloré et évoque les années 1960, sorte de parenté avec Welcome to Your Perfect Home dans le style.

Ça demeure un jeu léger qui, après avoir saisi les subtilités des divers bonis, s’avère simple à jouer. Après tout, on coche des cases et on dépose des bâtonnets sur un plateau de jeu pour faire sa ligne de bus.

Il ne vous restera qu’un pas à franchir pour faire des itinéraires pour la STM.