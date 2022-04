La Chine va-t-elle attaquer Taïwan?

La Chine attaquera-t-elle Taïwan ? La guerre en Ukraine rend la question brûlante d’actualité.

Pourtant, cette question se pose depuis 1949, alors que Mao Zedong et son armée avaient obligé Chiang Kai-Shek à se réfugier dans l’île avec ses troupes.

Pendant des décennies, personne ne s’est trop inquiété d’une invasion de Taïwan par l’armée chinoise. À l’époque, les États-Unis protégeaient Taïwan, parce que l’île constitue une formidable base militaire naturelle, située juste à côté de la Chine. En plus, l’Union soviétique avait clairement montré qu’elle n’avait pas d’intérêt à soutenir une invasion chinoise à Taïwan.

En 2022, la situation n’est plus la même.

Depuis des décennies, l’armée chinoise se prépare à envahir Taïwan. Toutes les modernisations militaires, tous les investissements, toutes les recherches ont fini par porter leurs fruits.

La Chine n’a plus besoin de la Russie pour envahir Taïwan. La puissance relative des États-Unis n’est plus aussi forte qu’auparavant. Une victoire militaire américaine contre la Chine n’est plus assurée, surtout si les Russes se joignent aux Chinois.

Mais une attaque militaire de Taïwan est-elle faisable d’un point de vue politique et économique ? Rien n’est moins sûr.

Obstacles politiques

La vaste majorité de la population taïwanaise est contre une réunification, si la Chine demeure un régime totalitaire. Taïwan est en effet un pays démocratique.

Par ailleurs, l’écrasement du mouvement démocratique à Hong Kong a horrifié les Taïwanais. La Chine, qui avait garanti de ne pas toucher à la politique interne de Hong Kong jusqu’en 2047, a renié sa parole. Elle a écrasé le mouvement démocratique hongkongais. Or, les autorités chinoises ont promis à Taïwan un traitement de faveur similaire à celui dont Hong Kong avait bénéficié jusqu’à ces dernières années.

Xi Jinping caresse depuis de nombreuses années le rêve d’envahir Taïwan. Mais la tournure actuelle de la guerre d’Ukraine doit le faire réfléchir. En cas d’attaque, les Taïwanais risquent d’offrir une résistance similaire à celle des Ukrainiens.

Obstacles économiques

En cas d’invasion, les sanctions économiques des États-Unis et de leurs alliés pourraient plonger la Chine dans une douloureuse récession. L’économie de la Chine dépend en bonne partie du commerce extérieur, entre autres en raison des nouvelles routes de la soie.

De plus, tout comme l’invasion de l’Ukraine a réussi à rallier les Européens contre la Russie, une invasion de Taïwan pourrait provoquer une coalition des pays de la région contre la Chine. C’est que la Chine empiète sur les territoires maritimes de nombreux voisins et qu’elle les menace avec des îlots fortifiés.

Instructif

Les problèmes de la Russie en Ukraine sont très instructifs pour les hauts dirigeants chinois.

Si le mandat de Xi Jinping est renouvelé en octobre pour une troisième fois, ce dernier risque-t-il de suivre la trajectoire de Vladimir Poutine et de n’écouter que des conseillers qui lui disent ce qu’il veut entendre ? L’armée chinoise est-elle vraiment aussi forte qu’elle devrait l’être ?

Les difficultés de Poutine en Ukraine ont peut-être procuré à Taïwan quelques années supplémentaires sans attaque de la Chine.

PORTE-AVIONS CHINOIS

La Chine possède deux porte-avions. Un troisième, qui utilisera les technologies les plus modernes, devrait être lancé dès cette année. Plusieurs autres porte-avions devraient être construits dans les prochaines années.

FORCES NAVALES CHINOISES

Selon le Pentagone, la Chine possède la marine de guerre la plus moderne et la plus nombreuse au monde, avec plus de 355 navires de combat importants. D’ici 2030, la flotte chinoise devrait en compter 460.

ÎLES FORTIFIÉES

La Chine compte une vingtaine d’îlots fortifiés dans les îles Paracels (ci-dessus) et Spratley. Ces îlots sont trop éloignés de Taïwan pour être utiles en cas de conflit avec Taïwan, mais ils contribuent à inquiéter les voisins de la Chine.

COMPARAISON ENTRE LES FORCES TAÏWANAISES ET CHINOISES



CHINE TAÏWAN Soldats 2 millions 170 000 Budget militaire 250 milliards $ 16 milliards $ Chars d'assaut 5250 1110 Avions de combat 1250 288 Sous-marins 79 4 Destroyers 41 4 Frégates 49 22

