Le hockey féminin sort gagnant à Verdun

L’ambiance était festive au Centre de haute performance 21.02, situé à l’Auditorium de Verdun, samedi. Même un but de l’équipe de Boston était chaudement applaudi par la foule. Le plus important: la victoire du hockey féminin.

Parmi les spectatrices, la jeune Tallula Dinsmore, 12 ans, était venue assister au début du mini-tournoi intitulé Vitrine Quartexx, regroupant quatre clubs, en compagnie de ses coéquipières de la formation pee-wee du Storm du Sud-Ouest.

Entre deux périodes, celle qui joue à l’aile droite a notamment pu rencontrer la célèbre gardienne québécoise Ann-Renée Desbiens, championne des récents Jeux olympiques de Pékin. Ses yeux étaient brillants quand elle a pu tenir dans ses mains la fameuse médaille d’or de l’équipe canadienne. Ont suivi un brin de conversation avec l’athlète et quelques photos.

«C’est vraiment incroyable d’être ici, a réagi Tallula, qui réside à Hudson. Il nous reste un match à la saison et je pense que ça va vraiment nous inspirer.»

«C’est principalement pour ça qu’on joue au hockey, a pour sa part convenu Desbiens. Quand on a l’opportunité de venir à un événement comme celui-là et qu’on voit des petites filles qui nous disent qu’elles ont regardé les Jeux olympiques et qu’elles rêvent aussi de jouer pour le Canada, c’est là en tant qu’athlète qu’on mesure notre succès.»

Rencontrer son idole

Lors d’un point de presse improvisé, c’est la petite Gabrielle De La Mota Audet, 8 ans, qui a eu l’occasion de rencontrer son idole Marie-Philip Poulin.

Danièle Sauvageau, directrice du Centre de performance et grande ambassadrice pour le hockey féminin, n’avait pas préparé le coup d’avance. En voyant passer la jeune fille avec un chandail à l’effigie de Poulin sur le dos, elle l’a toutefois entraînée avec elle et sa mère pour un moment magique.

«Je ressens beaucoup de fierté, a réagi sa maman Sylvianna Audet, avec le trémolo dans la voix. C’est son idole, c’est vraiment un moment spécial.»

Le chandail de l’équipe canadienne de Poulin, qu’elle a pu faire autographier, était son cadeau d’anniversaire en avance, pour ses 9 ans, la semaine prochaine. Sans doute qu’elle la jeune joueuse des Intrépides de Laval le conservera précieusement.

«Ça fait tellement chaud au cœur, a pour sa part affirmé Poulin. Dans un aréna rempli comme ça, on voit les yeux des petits garçons et des petites filles qui brillent quand on nous regarde. Cette dose d’amour nous fait réaliser pourquoi on fait ça et pourquoi on fait tous ces sacrifices. Ça nous fait plaisir de partager notre passion avec ces jeunes-là.»

Montréal et Minnesota en finale

À propos du mini-tournoi, les équipes de Montréal et du Minnesota s’affronteront en grande finale, dimanche. L’Ontarienne Jessie Eldridge a notamment inscrit un tour du chapeau dans une victoire de 5 à 2 contre Calgary, en début de soirée. La formation du Minnesota avait précédemment vaincu Boston 7 à 1.

La fin de la compétition se tiendra, dimanche, toujours à Verdun. Une autre journée qui servira à illuminer les yeux des enfants et de quelques parents.

De l'inspiration pour les jeunes

La jeune Emma Bertrand était accompagnée de son père Jean-Philippe pour l’événement Virtine Quartexx, samedi, à Verdun.

«Je trouve ça vraiment incroyable qu’on puisse venir ici et voir des matchs de hockey. En plus, ce sont des filles et c’est vraiment inspirant», a noté la jeune Emma, joueuse du Strom du Sud-Ouest, au niveau pee-wee.

«Je joue surtout pour le plaisir, a-t-elle ajouté. Mais c’est certain que j’aimerais me rendre aux Jeux olympiques pour faire comme mes joueuses préférées qui sont Marie-Philip Poulin et Mélodie Daoust.»

De son côté, le papa profitait du précieux moment.

«Ça donne une vision aux filles jusqu’où elles pourraient aller plus tard, a souligné celui qui habite la municipalité de Les Cèdres. C’est important pour elles de voir la place que peut obtenir le hockey féminin.»