Les maisons les plus chères sur le marché au Québec

Plus de 2000 propriétés de plus d’un million de dollars étaient sur le marché la semaine dernière dans la province, selon le site Centris, dont environ 150 où le prix exigé était supérieur à 4 M$ et 80 à plus de 5 M$.

Ces derniers jours, Le Journal a discuté avec différents courtiers immobiliers afin de savoir si l’explosion de la demande des propriétés résidentielles durant la pandémie avait également frappé du côté des domaines de luxe.

Pour le courtier Martin Dostie, de l’enseigne Sotheby’s International Realty Québec, dont les terrains de jeu sont la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, les deux dernières années ont été « historiques ».

Le défi présentement, selon lui, est l’offre qui est plus limitée sur le marché pour les propriétés luxueuses par rapport à la demande. Il affirme que le téléphone sonne encore très souvent pour ce type de résidence.

« Aujourd’hui, le problème, c’est qu’il n’y en a plus à vendre, de trois, quatre, cinq ou six millions [dans la Capitale-Nationale]. Il y a un effet de rareté », avance M. Dostie, précisant que les Ontariens s’intéressent à notre marché.

« Ils constatent que nos maisons à un, deux ou trois millions de dollars ne coûtent pas cher par rapport à leur marché où les prix ont doublé, voire même triplé dans certaines régions. Présentement, plusieurs personnes de l’Ontario cherchent à venir s’établir ici, au Québec », souligne-t-il.

Deux demeures à plus de 30 M$

Selon Centris, facilement plus de la moitié des propriétés de plus de 4 M$ actuellement sur le marché sont situées sur l’île de Montréal.

Westmount et les arrondissements Ville- Marie et Outremont demeurent les secteurs les plus prisés des acheteurs les plus fortunés.

« Dans le marché du luxe, les inscriptions et les ventes se font au compte-gouttes actuellement », affirme Félix Jasmin, courtier de l’agence Engel & Volkers, à Montréal.

Les deux inscriptions les plus dispendieuses à l’heure actuelle, toutes deux de l’arrondissement Ville-Marie, s’offrent pour plus de 30 M$.

Mais même dans un marché comme celui de Montréal, plus les maisons sont chères, plus il peut être long avant de trouver un acheteur, reconnaît M. Jasmin. Ce dernier cherche à vendre, depuis un certain temps déjà, l’ancien pied-à-terre montréalais de Versace, le designer de renommée internationale.

Situé au sommet du Sanctuaire du Mont-Royal, le penthouse de 3200 pi2 sur deux étages était offert à 3,5 M$, en août dernier. Aujourd’hui, ses vendeurs en réclament 2,95 millions $.

« Au-delà de 2,5 M$, c’est toujours plus compliqué, dit-il. Mais présentez-moi dix maisons à 2 M$ chacune et elles seront toutes vendues dans une semaine ! »

#10 12,5 M$ 29, Chemin Ramezay,

Westmount Construction

1937 PHOTOS COURTOISIE RE/MAX ACTION

#9 13,5 M$ 489, Rue les Érables,

Laval Construction

1975 PHOTOS COURTOISIE RE/MAX ROYAL

#8 14,88 M$ 2, 2e Avenue,

Sainte-Marthe-sur-le-Lac,

Quartier Sud Construction

2015 PHOTOS COURTOISIE RE/MAX CRYSTAL

#7 14,99 M$ 431, Route 257,

Lingwick Date

inconnue PHOTOS COURTOISIE ISABELLE PERREAULT

#6 16,5 M$ 540 - 551, Rue Verchères,

Magog Construction

2012 Ce domaine de 294 551 pieds carrés est situé à proximité du lac Memphrémagog. La maison principale comte 20 pièces, dont cinq chambres et cinq salles de bain, ainsi qu’une piscine intérieure et une salle de cinéma. Trois autres demeures sont également construites sur le site pour accueillir des invités. PHOTOS COURTOISIE Royal LePage Heritage

#5 20 M$ 3261, avenue Cedar,

Westmount Construction

1912 Située sur un terrain d’une superficie de 17 010 pieds carrées, cette maison compte 28 pièces et sept salles de bain. Elle possède également un ascenseur et cinq espaces de garage sont disponibles. PHOTOS COURTOISIE RE/MAX 3000 inc.

#4 21,99 M$ 905, Chemin des Skieurs,

Mont-Tremblant, Quartier Tremblant Construction

2012 Il s’agit de la propriété de l’ancien joueur de hockey et ex-capitaine des Penguins de Pittsburgh Mario Lemieux (voir autre texte) . Cette demeure qui compte 20 pièces – dont huit chambres – offre aux propriétaires un accès à un lac. Elle possède comporte cinq garages ainsi qu’une piscine creusée. PHOTOS COURTOISIE Engel & Völkers Tremblant

#3 27,5 M$ 3, avenue Roxborough,

Westmount Construction

1926 Cette demeure à étages contient sept chambres, cinq salles de bain et une salle d’eau. Le terrain est d’une superficie de 16 071 pieds carrés. Il s’agit de la troisième maison parmi les plus chères actuellement sur le marché québécois, selon Centris. Une piscine creusée est aménagée à l’extérieur. PHOTOS COURTOISIE Royal LePage Heritage

#2 31 M$ 1475, avenue des Pins Ouest,

Montréal, Quartier Mille Carré Doré Construction

1913 Située sur un terrain d’une superficie de 82 493 pieds carrés, cette demeure d’un total de 28 pièces possède 12 chambres et huit salles de bain. Il s’agit de l’ancien antre de l’homme d’affaires J.W. McConnell. Elle possède une salle de jeux, une salle d’exercice, plusieurs foyers et un ascenseur. PHOTOS COURTOISIE Sotheby's International Realty Québec

#1 35 M$ 3165, Place De Ramezay,

Montréal, Quartier Centre Ouest Construction

1965 Cette propriété est actuellement la plus chère sur le marché dans la province, selon le site Centris. Elle compte 35 pièces, dont huit chambres, neuf salles de bain et six salles d’eau. Elle possède quatre garages, en plus d’avoir un ascenseur entre ses murs. PHOTOS COURTOISIE RE/MAX ACTION

— Avec la collaboration de Philippe Langlois