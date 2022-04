NBA: Grand retour de Kyle Lowry à Toronto

Kyle Lowry disputera un premier match à Toronto dans un uniforme autre que celui des Raptors, dimanche, quand le Heat de Miami sera en visite au nord de la frontière canado-américaine.

L’athlète de 36 ans a quitté l’unique organisation canadienne de la NBA durant la dernière saison morte seulement, mais il n’a pas mis les pieds à l’intérieur du Scotiabank Arena depuis le 28 février 2020 en raison de la COVID-19, qui a forcé les Raptors à s’expatrier aux États-Unis pour la campagne 2020-2021.

«Je vais probablement arriver d’avance, je ne sais pas ce que je vais faire, mais j’ai plusieurs personnes à saluer, je vais essayer de voir tout le monde qui a fait partie de mes succès, a-t-il mentionné lors d’une entrevue exclusive avec le Toronto Star. Ça va être complètement fou.»

Lowry a eu une occasion de mettre les pieds à Toronto avec le Heat, plus tôt cette année, soit le 1er février, mais il a raté le match pour des raisons personnelles. De plus, aucun partisan n’était permis à l’intérieur de l’amphithéâtre à ce moment.

«Vous me connaissez. Je n’aurais pas participé sans les amateurs, a indiqué Lowry. C’était hors de question que je revienne sans la présence des amateurs.»

Beaucoup de reconnaissance

Si Lowry a refusé de jouer sans les amateurs à Toronto, c’est parce qu’il souhaite redonner à la communauté tout l’amour qu’elle lui a procuré durant ses neuf saisons dans la Ville Reine, au cours desquelles il a notamment remporté le championnat de la NBA en 2019.

«Ce sera un moment où je les apprécierai et ils m’apprécieront en retour, a ajouté le natif de Philadelphie. Je crois les apprécier plus qu’eux m’apprécient, parce que sans eux, je n’aurais pas pu accomplir la moitié des choses que j’ai faites.

«J’ai vraiment adopté cet endroit, j’ai adopté tout le Canada parce que ce n’était pas simplement que pour le basketball. C’est devenu mon domicile, j’y étais neuf mois par année parce que mes enfants étaient à l’école.»

Lowry est aussi reconnaissant envers ses anciens coéquipiers qui forment aujourd’hui le noyau des Raptors, comme Pascal Siakam, Fred VanVleet et OG Anunoby. Il est particulièrement fier d’avoir pu participer à leur cheminement et les aider à devenir ce qu’ils sont devenus.

«Ça peut sembler superficiel, mais [je suis fier de leur avoir permis] d’être grassement payé, mais c’est ce pourquoi j’étais là, a mentionné Lowry. Je veux les aider à créer une fortune générationnelle pour leur famille, pour les aider à redonner à leur famille, leur voisinage. Je veux les aider à grandir pour qu’ils puissent faire différentes choses avec leur argent et ensuite aider d’autres personnes à grandir aussi. Le plus tu touches des gens, le plus tu peux les aider à obtenir de l’argent, le mieux le monde se portera, le mieux nous pourrons trouver des moyens de grandir en tant qu’homme et en tant que famille.»

«Les personnes avec qui j’ai établies un lien en-dehors du basketball sont spéciales. Nous avons grandi en tant que groupe et ils m’ont regardé grandir en tant qu’homme et en tant que père. Ils faisaient partie de tout, c’était ma famille et mes amis. Nous nous sommes mutuellement adoptés», a ajouté l'athlète, en se remémorant certains employés gravitant dans l’entourage de l’équipe.