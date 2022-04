Le Canadien surprend le Lightning

Le court voyage de quatre matchs du Canadien de Montréal ne passera pas à l’histoire, mais il s’est assuré de le terminer sur une bonne note, en battant le Lightning de Tampa Bay par la marque de 5 à 4 en tirs de barrage, samedi au Amalie Arena.

AFP

C’est donc dire que le Tricolore a amassé trois points sur une possibilité de huit durant ce séjour loin de la maison, lui qui avait aussi obtenu un point lors du premier des quatre duels, une défaite de 3 à 2 en tirs de barrage contre les Devils du New Jersey.

Dans la séance du jour, seul Nick Suzuki a été en mesure de secouer les cordages. Jake Allen a, pour sa part, bloqué les tentatives de Brayden Point, Nikita Kucherov et Steven Stamkos.

Le CH n’a pas mal paru face aux doubles champions en titre, même s’il n’a jamais eu les devants. Une fois de plus, le Canadien a dû combler un retard. L’organisation de la Belle Province perdait 3 à 1 en deuxième période quand Corey Schueneman a réduit l’écart à un seul but. Un peu moins de deux minutes plus tard, Josh Anderson a créé l’égalité.

Les favoris de la foule ont tout de même retraité au vestiaire avec une avance d’un but, puisque Brayden Point a fait scintiller la lumière rouge 16 secondes avant le son de la cloche.

Jesse Ylonen a forcé la tenue de la prolongation, lui qui a été l’unique buteur en troisième période. Cole Caufield a été l’autre patineur du CH à déjouer le gardien Brian Elliott, en deuxième période.

Stamkos, Kucherov et Anthony Cirelli ont aussi touché la cible pour le Lightning.

Pour une sixième fois en autant de départs, le gardien du Canadien Jake Allen a fait face à un barrage d’au moins 40 lancers. À Tampa, il a cédé quatre fois sur 41 lancers. À l’autre bout de la patinoire, Elliott a réussi 27 parades.

Le Canadien retrouvera le Centre Bell, mardi, alors que les Sénateurs d’Ottawa seront les visiteurs.