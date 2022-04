Omicron, moins dangereux pour les moins de 5 ans

Les enfants de moins de cinq ans infectés par le variant Omicron sont moins à risque de développer des problèmes de santé graves que les enfants infectés par le variant Delta, a révélé une étude américaine.

• À lire aussi: Vague d’annulations de rendez-vous en raison de la COVID-19

«La principale conclusion de la recherche était que beaucoup plus d'enfants étaient infectés par Omicron, mais [ils] ne sont pas aussi gravement touchés que les enfants infectés par Delta», a déclaré Pamela Davis, professeure à l'Université Case Western Reserve (CWRU), en Ohio, par voie de communiqué.

Ainsi, bien que le variant Omicron soit plus contagieux, il serait moins dangereux pour les enfants de moins de cinq ans.

L'étude, réalisée par des chercheurs au CWRU et publiée vendredi dans la revue médicale JAMA Pediatrics, a analysé les dossiers de santé électroniques de plus de 651 640 enfants, aux États-Unis, qui ont eu une «rencontre médicale avec des organisations de soins de santé» entre septembre 2021 et janvier 2022.

L'étude a révélé que le variant Omicron était six à huit fois plus contagieux que le variant Delta. Toutefois, moins de 2% des enfants infectés par Omicron ont été hospitalisés, contre 3.3% des enfants infectés par Delta. Les chercheurs ont aussi découvert que les enfants infectés par Omicron étaient en moyenne plus jeunes.

«Nous avons vu le nombre d'hospitalisations au sein de ce groupe d'âge monter en flèche en janvier de cette année, car le taux d'infection d'Omicron est d'environ 10 à 15 fois supérieur à celui du variant Delta», a indiqué le professeur au CWRU, Rong Xu.

Davantage de recherches seront nécessaires pour comprendre les impacts de la COVID-19 à long terme, entre autres, sur le cerveau, le cœur et le système immunitaire des enfants, a-t-il ajouté.

Or, le variant Omicron a déjà évolué, en donnant naissance au sous-variant BA.2, le variant le plus transmissible à ce jour. Les chercheurs ignorent toujours l'impact de ce sous-variant sur les enfants.

À Hong Kong, des recherches préliminaires ont démontré que le sous-variant BA.2 est «plus sévère» chez les jeunes enfants que les autres variants. Ces résultats ne sont cependant pas exhaustifs, puisqu'ils proviennent d'une impression prématurée et qu'ils n'ont pas encore été examinés par d'autres chercheurs, a indiqué CTV dans un article.

Après deux ans à être confinés et à suivre les mesures sanitaires imposées par l'État, le système immunitaire des Canadiens est plus faible. Combiné à la reprise des activités en présentiel et à l'arrivée du sous-variant BA.2, cela peut expliquer la hausse des cas actuelle, a affirmé la Santé publique du Canada.

Rappelons que le nombre de cas de COVID-19 au Québec a fortement augmenté dans les dernières semaines. Samedi, le Québec dépassait la barre des 3000 nouveaux cas et enregistrait 17 décès supplémentaires.